17 Temmuz 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 17 Temmuz 2022 Pazar Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı? - Haberler

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17 Temmuz 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 17 Temmuz 2022 Pazar Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı?

Haberler.com - Gündem
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17 Temmuz 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 17 Temmuz 2022 Pazar Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı?

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Temmuz 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

17 Temmuz 2022 Pazar tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Temmuz 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Temmuz 2022 Pazar Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

17 Temmuz 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 17 Temmuz 2022 Pazar Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı?

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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