17 Şubat Cuma günü kandil mi? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

17 Şubat Cuma günü kandil mi ve Miraç Kandili ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Mübarek üç ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri merak ediliyor. 17 Şubat Cuma günü kandil mi ve Miraç Kandili ne zaman, hangi gün gündeme geliyor. Peki, 17 Şubat Cuma günü kandil mi? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?