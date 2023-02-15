17 Şubat Cuma günü kandil mi? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?
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17 Şubat Cuma günü kandil mi ve Miraç Kandili ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Mübarek üç ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri merak ediliyor. 17 Şubat Cuma günü kandil mi ve Miraç Kandili ne zaman, hangi gün gündeme geliyor. Peki, 17 Şubat Cuma günü kandil mi? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?
Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. 17 Şubat Cuma günü kandil mi ve Miraç Kandili ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. 17 Şubat Cuma günü kandil mi ve Miraç Kandili ne zaman, hangi gün gündeme geliyor. 17 Şubat Cuma günü kandil mi? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Detaylar haberimizdedir…
Miraç Kandili gecesi 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gecedir.
Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2023 yılındaki Miraç Kandili ise 17 Şubat Cuma tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 18 Şubat Cumartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 17 Şubat Cumayı 18 Şubat Cumartesiye bağlayan gece olmaktadır.
Miraç kandili gecesi : 17 Şubat Cumayı 18 Şubat Cumartesiye bağlayan gece
Miraç kandili günü : 18 Şubat Cumartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre
2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023
Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023
Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023
Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023
Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023