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17 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

17 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

17 Şubat 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor

01:45 Haftanın Golleri

02:00 DG Sivasspor - A. Demirspor

03:45 Haftanın Golleri

04:00 FTA Antalyaspor -HK Ümraniyespor

06:00 İstanbulspor - Y. Kayserispor

07:45 Haftanın Golleri

08:00 M. Başakşehir - A. Konyaspor

09:45 Kasımpaşa - Antalyaspor

10:30 Kayserispor - Fenerbahçe

11:00 beIN Manşet

12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Beşiktaş - Antalyaspor

14:00 DG Sivasspor - A. Demirspor

15:45 Haftanın Golleri

16:00 FTA Antalyaspor -HK Ümraniyespor

18:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

19:45 Haftanın Golleri

20:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor

21:45 Haftanın Golleri

22:00 B. Giresunspor - Galatasaray

23:45 Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Antalyaspor Sivasspor Beşiktaş beIN TV Haberler

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