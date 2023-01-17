17 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
17 Ocak 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Rally Raid
02:00 Yelken: The Ocean Race
03:00 Tenis: Avustralya Açık
05:00 Tenis: Avustralya Açık
07:00 Tenis: Avustralya Açık
16:00 Eurosport Tennis Cube
16:15 Artistik Buz Pateni
17:25 Sürat Pateni
22:05 Snooker: World Grand Prix
Kaynak: InterSinema.com / TV