17 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
17 Nisan 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:00 Teknik Analiz
05:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:55 Spor Takvimi
06:00 Euroleague Özetler
06:30 Başaranlar
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
09:00 Spor Sabahı
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:30 Euroleague Özetler
11:00 Aktüel Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:00 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası
15:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
15:55 Erzurumspor - Manisa Futbol Kulübü
18:00 Spor Haftasonu
19:30 Stadyum
22:30 Stadyum