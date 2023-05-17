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17 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

17 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:30 Spor Artı

02:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:00 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:30 Futbol Anadolu

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:45 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:20 Spor Toto 1. Lig Goller

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Özetler

14:00 TBMM-TV

15:30 İspanya La Liga Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

20:30 Aktüel Futbol

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

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