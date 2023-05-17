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17 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

17 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:30 İstanbulspor - Galatasaray

03:30 DG Sivasspor - Kasımpaşa

05:15 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 C. Alanyaspor - A. Konyaspor

07:15 İstanbulspor - Galatasaray

09:15 DG Sivasspor - Kasımpaşa

11:00 Bein Manşet

12:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

14:15 Beinspired

15:15 Fenerbahçe - Trabzonspor

16:00 Ankaragücü - Antalyaspor

16:35 Maç Başlıyor

17:00 M.Başakşehir - H.Ümraniye

19:00 beIN Süper Lig

20:00 V.F Karagümrük - A.Demirspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

İstanbulspor Galatasaray Sivasspor beIN TV Haberler

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