17 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:30 İstanbulspor - Galatasaray
03:30 DG Sivasspor - Kasımpaşa
05:15 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 C. Alanyaspor - A. Konyaspor
07:15 İstanbulspor - Galatasaray
09:15 DG Sivasspor - Kasımpaşa
11:00 Bein Manşet
12:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
14:15 Beinspired
15:15 Fenerbahçe - Trabzonspor
16:00 Ankaragücü - Antalyaspor
16:35 Maç Başlıyor
17:00 M.Başakşehir - H.Ümraniye
19:00 beIN Süper Lig
20:00 V.F Karagümrük - A.Demirspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio