17 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 İtalya Seri A Özetler

03:20 İngiltere Premier Lig Özetler

03:50 Spor Atlası

04:00 Futbol Gecesi

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

14:00 TBMM-TV

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