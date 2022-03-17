17 Mart Süper Loto çekilişi ne zaman? Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto nasıl oynanır?

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 'da yapılacaktır.

17 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mart Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI TAKİP

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