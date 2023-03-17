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17 Mart 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

17 Mart 2023 Trt1 Yayın Akışı

17 Mart 2023 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:30 Adını Sen Koy

03:30 Seksenler

05:30 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Adını Sen Koy

14:25 Seksenler

16:55 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

Kaynak: InterSinema.com / TV

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