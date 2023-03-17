17 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
17 Mart 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:50 İspanya La Liga Özetler
03:20 İtalya Seri A Özetler
03:50 Spor Artı
04:50 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 İspanya La Liga Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:40 Avrupa'dan Futbol
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto Süper Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 Spor Toto 1. Lig Goller
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Altınordu - Tuzlaspor A.Ş.
22:00 Stadyum
23:30 İleri Üçlü