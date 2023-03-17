17 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
17 Mart 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Taraftar
02:30 Süper Hikayem
03:30 B. Giresunspor - V. Karagümrük
05:15 Haftanın Golleri
05:30 Galatasaray- Kasımpaşa
07:15 Haftanın Golleri
07:30 Süper Lig Haftası
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Ankaragücü - C. Alanyaspor
10:45 Haftanın Golleri
11:00 Santra
12:30 Kocaelispor - Beşiktaş
14:00 Haftanın Golleri
14:15 Alanyaspor - Fenerbahçe
15:00 Sivasspor - Ankaragücü
15:30 Konyaspor - Galatasaray
16:00 FTA Antalyaspor - Y. Kayserispor
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 A. Konyaspor - Galatasaray
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio