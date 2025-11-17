17 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

Masterchef'te heyecan, yeni haftanın ilk takım oyunuyla devam ediyor. Kaptanların belirlenmesinin ardından iki takım, dokunulmazlığı almak için tezgâh başına geçti. Şefler yarışmacılardan bu kez Panna Cotta hazırlamalarını talep etti. Düello formatında gerçekleşecek yarışmada takım kaptanları, rakip takımdan birer isim seçerek eşleşmeleri belirleyecek. Peki, "Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 17 Kasım'ın eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtı ne? İşte 17 Kasım Pazartesi günü MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2024 sezonu, alanında uzman ve tanınan şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğuna oturmasıyla izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye'nin ve farklı ülkelerin dört bir yanından gelen yetenekli yarışmacılar, yıl boyunca sürecek zorlu bir lezzet mücadelesinde hünerlerini sergileyecek.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Bu hafta için eleme potasına girecek yarışmacılar henüz açıklanmadı. Eleme adayları takım oylamasının ardından netleşecek. Adaylar belli olduğunda güncel gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık turu için programda heyecan giderek artıyor. Şeflerin yapacakları değerlendirmelerin ardından birinci dokunulmazlığın sahibi olan takım bu akşamki bölümün sonunda belirlenmiş olacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN KİM?

Takım mücadelesini kaybeden grubun yarışmacıları, kendi aralarında bireysel dokunulmazlık için rekabete girecek. Gün sonunda en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı, bireysel dokunulmazlığı elde eden isim olacak.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

MAVİ TAKIM:

• Sezer (Kaptan)

• Furkan

• Çağatay

• Hakan

• Barış

• Eylül

KIRMIZI TAKIM:

• Ayla (Kaptan)

• Gizem

• Özkan

• Sümeyye

• Mert

• Murat Can