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17 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

17 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

17 Kasım 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Türkiye - İskoçya

03:45 Futbol Aklı

05:45 Dünya Kupası Hikayeleri

06:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

06:55 Dünya Kupası Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Spor Toto 1. Lig Goller

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Belçika Pro Lig Özetler

09:40 İskoçya Premiership Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 İspanya La Liga Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Hollanda Eredivisie Özetler

13:50 İtalya Seri A Goller

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:50 Belçika Pro Lig Goller

21:00 Aktüel Futbol

23:00 Başlama Vuruşu

Kaynak: InterSinema.com / TV

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