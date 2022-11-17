17 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
17 Kasım 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Discovery Golf
02:00 Powerlifting Dünya Şampiyonası
03:30 Snooker: Uk Championship
05:00 Triatlon: Pto Tour
06:00 Bahreyn 8 Saat
07:00 Snooker: Uk Championship
08:30 Triatlon: Pto Tour
09:30 Binicilik Dünya Kupası
10:30 Snooker: Uk Championship
12:30 Yelken: Sailgp
13:00 Discovery Golf
13:30 Triatlon: Pto Tour
14:30 Snooker: Uk Championship
15:45 Snooker: Uk Championship
19:30 Yelken: Sailgp
20:00 Powerlifting Dünya Şampiyonası
21:00 Snooker: Uk Championship
21:40 Haberler