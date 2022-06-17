17 Haziran Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ne, bugün kim kaç puan aldı?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 17 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Fatma Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 17 HAZİRAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (17 Haziran Cuma) Ahmet Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Ahmet Bey'in evine konuk olacak. Ahmet Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İdil Hanım

2. gün yarışmacısı : Esma Hanım

3. gün yarışmacısı : Derya Hanım

4. gün yarışmacısı : İsmet Bey

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Derya Hanım'ın Ahmet Bey'e verdiği puan : -

- İsmet Bey'in Ahmet Bey'e verdiği puan : -

- İdil Hanım'ın Ahmet Bey'e verdiği puan : -

- Esma Hanım'ın Ahmet Bey'e verdiği puan : Diskalifiye olduğu için oyları geçersiz sayıldı.

Ahmet Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : -

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