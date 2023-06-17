17 Haziran 2023 Bugün hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 17 Haziran Cumartesi 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

17 HAZİRAN GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile bu akşam saatlerinde Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA 18°C, 26°C

EDİRNE 18°C, 26°C



İSTANBUL 20°C, 25°C



KOCAELİ 19°C, 26°C



A.KARAHİSAR 13°C, 24°C

DENİZLİ 17°C, 26°C



İZMİR 10°C, 26°C



MANİSA 19°C, 27°C



ADANA 22°C, 32°C

ANTALYA 22°C, 25°C



HATAY 20°C, 32°C



K.MARAŞ 20°C, 33°C

ANKARA 17°C, 29°C

ESKİŞEHİR 16°C, 27°C



KONYA 16°C, 28°C



YOZGAT 14°C, 27°C



BOLU 14°C, 26°C

DÜZCE 18°C, 28°C



KASTAMONU 13°C, 25°C



ZONGULDAK 18°C, 24°C



RİZE 17°C, 26°C

SAMSUN 18°C, 24°C



TOKAT 14°C, 30°C



TRABZON 19°C, 25°C



ERZURUM 9°C, 24°C

IĞDIR 16°C, 29°C



KARS 7°C, 22°C



MALATYA 17°C, 32°C



DİYARBAKIR 20°C, 37°C

GAZİANTEP 19°C, 34°C



SİİRT 21°C, 34°C



ŞANLIURFA 23°C, 37°C

17 HAZİRAN 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yarın ise günboyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Edirne, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredecek.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 Km/s) eseceği tahmin ediliyor.

17 HAZİRAN 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların ilk saatlerde Bolu çevrelerinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri ile Ankara'nın kuzey, batı ve merkez ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu yönlerinden hafif ve orta kuvvette, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra batı yönünden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

17 HAZİRAN 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yarın bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI: 5 ila 7 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette, yarın yağış anında kuvvetli esecek.

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