17 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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17 Haziran 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 2021-2022 Sezonu Derleme
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:45 Özel Dosya
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021-2022 Sezonu Derleme
13:50 Özel Dosya
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Gecesi
23:30 Set Sayısı
23:55 Sırbistan - Türkiye
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