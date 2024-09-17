17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL?

Euro ve dolar ne kadar, kaç TL olduğu araştırılırken canlı döviz kurunu takip edenler 17 Eylül Salı günü dolar kuru yükseldi mi merak ediyor. Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Bugün saat 12:44 tarihinde 1 Dolar güncel alış fiyatı 33,9919 TL olurken doların satış fiyatı ise 33,9976 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 16 Eylül 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,5829 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,8063 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Sterlini alış fiyatı 44,2249 TL ve satış fiyatı ise 44,2249 TL oldu.

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