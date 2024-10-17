17 Ekim Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Trabzon'da hava durumu nasıl olacak? 17 Ekim tarihli Trabzon hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Trabzon'da yaşayanlar ya da şehirde bulunmayı planlayanlar, hava koşullarını öğrenmek ve günlük planlarını ona göre düzenlemek istiyor. Özellikle hafta sonu planları yapanlar, açık hava etkinlikleri ya da seyahat planlayanlar için hava durumu bilgileri büyük önem taşıyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

TRABZON'DA HAVA NASIL OLACAK?

Trabzon'da çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

TRABZON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Trabzon'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;