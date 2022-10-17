17 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 17 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇANIN TAMAMI KOZBEYLİ, GENCELLİ MAHALLELERİ, ALİZE, ÇATLATAN SİTELERİ, DONATKENT, KOZBEYLİ ARITMA, MELİHA BİÇER SİTESİ, FOÇA ATIK SU ARITMA, MENEMEN UĞUR SİTESİ, ÖĞRETMEN EVİ, MELİHA BİÇER SİTESİ TRK.K.K. KAMPI ÖZEL TR, T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - 7. JAN.KOM. LOJMANLARIN ÖZEL TR, DOĞALKENT SİTESİ, ÇELEBİ 2 GES ÖZEL TR, DİDEM GES ÖZEL TR, GÜLAY GES ÖZEL TR, SELİM GES ÖZEL TR, MUZAFFER MANGIR GES ÖZEL TR, KAİNAT GES ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ANIL SİTESİ, KASAPLAR, AYDIN SOKAKLARI, ORHAN GAZİ VE GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ BİR KISMI VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER,YALI,ATAKENT,DEMİRKÖPRÜ,GONCALAR MAHALLESİ,592/18,6007/6-7,6025,6300/2,6318-6319,6342,6349,6352,6354,6355,6371,6429,6434/4,6436,6436/1,6436/2,6436/7,6436/9,6470,6470/5, 6471,6471/1,6471/5,6471/8,6471/9,6472,6473,6474, 6476/1,6477,6478,6479,6480,6481,6482,6483, 6484,6485,6488,6489,6493,6494,6500, 6501,6501/1,6502,6502/1,6502/2,6504,6507,6509,6510,6511, 6511/1,6513,6514,6515, 6516,6517,6518,6518/2,6518/3,6518/4,6518/4 ÇIKMAZI,6518/5,6518/6,6518/7, 6518/7 ÇIKMAZI,6518/8,6518/8 ÇIKMAZI,6518/9,6518/11,6519,6520 SOKAK,HÜSEYİN DİVRİK, OPERA BİNASI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VAHAP ÜNLÜ TR 2 VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HÜSEYİN ALTIPARMAK GRUBU VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEKERİYA TUNCAY GRUBU VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VAHAP ÜNLÜ TR 1 VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT MAHALLESİ,289/6,289/15,294/3,289/5,289/9 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAVUŞKÖY, BURUNCUK MAHALLELERİ, İLYASOĞULLARI HAYVANCILIK, ÖZMETAL DEMİR ÇELİK, İZ-SU BURUNCUK VE ÇAVUŞKÖY ACİL İÇME, ZİYA ŞAHİN, MUSTAFA ÇALIŞKAN, MUSTAFA KARAKUYU NAK., MEHMET KIRAL, AĞIR HADDECİLİK, ATİLLA ŞENKAYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,39,39/1,2,3,43/10,702 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,25,62 SOKAKLAR,MERTLER,REDİKCESUR CADDELERİ,YİĞİT YILDIZ KOOP
- 17.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ VE CİVARI,ALBAŞ
- 17.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI KURTALAN SOKAK TR-7
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 17.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAH.
- 17.10.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKKE MAH.
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI, DOĞANBEY SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 17.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (FATIH MH.) MIMAR SINAN CD.-İBRAHIM KARAOĞLAN CD.-50 YIL CD.-YAHYA KEMAL CD.-LEVENT CD.
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH.104, 119, 117, 115, 116, 150, 106, 110, 110/1, 129, 129/1, 8152, 35, 10, 8102, SOKAKLAR AYRANCILAR KÜÇÜK SANAYI SITESI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HOROZGEDİĞİ MAHALLESİ BAZTAŞ MAD.İNŞ.PETROL SAN.VE TİC.A.Ş, EGEDEMİR DEMİR GERİ, KAZ.MAD.PET.NAK.TURZ.İNŞ.TAH, İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİKÜRETİMA.Ş.,EGELİM LOJİSTİK NAKLİYAT, PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİTİCARET A.Ş, AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI EĞRIDERE SOKAK TR-4 (OG HAT BAŞINDAN)
- 17.10.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERELI MAH. OVA MEVKII MEVKII
- 17.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI,FİKRİ ALTAY,ŞEMİKLER MAHALLESİ,1777,6007,6007/1-2-4,6011,6011/1-2-4-5,6012,6013, 6014,6015,6016,6017,6026,6039,6102,6103,6111/4,6129,6130,6132,6134,6135,6136,6139,6140,6141, 6142,6143,6144,6145,6146,6147,6148,6149,6150,6151, 6152,6153,6155,6156,6168,6174,6180,6183, 6184,6187/2,6195,6196,6197,6198,6199, 6235,6235/1,6238,6239 SOKAKLAR VE CİVARI,KADIN SIĞINMA EVİ
- 17.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY,YAMAÇ,İMBATLI,SOĞUKKUYU,İNÖNÜ,CUMHURİYET MAHALLELERİ,1847/14,6071,6730, 6732,6733,6734,6735,6737,6738,6739,6740, 6741,6742,6747,6732,6743, 6744,6745,6746,6747,6749, 6758,6758/1,6761,7532,7548,7549,7550,7551,7552,7553, 7554,7557,7561,7561/1,7562,7563 SOKAKLAR, KAREKSAN EKMEK
- 17.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YOLÜSTÜ MAH. İBRAHIMKUYU MEVKII
- 18.10.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7369/4,7374/1, 7373,7372,7374,7374/2,7374/1 SOKAK VE CİVARI
- 18.10.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK,ZAFER,GAZİOSMANPAŞA,RAFET PAŞA,YEŞİLOVA MAHALLELERİ,YENER CADDESİ,394-396 SOKAKLAR,ALTINDAĞ YOLU,ÇİMENTAŞ FABRİKASI, PETROLYAĞ, ERKAY DEMİR,BÜYÜKKARCI LASTİK,ELTER MADENİ EŞYA,KÜLTÜR MERKEZİ
- 18.10.2022 01:30 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8928,8930,8927 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.10.2022 02:00 03:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZEVLERİ MAHALLESİ,7382 ,7381,7383,7382/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.10.2022 02:30 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZEVLERİ MAHALLESİ,7382,7381,7382/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.10.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE İBB BERGAMA BES VE CİVARLARI
- 18.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE DELİKTAŞ, DEMİRTAŞ, ESENTEPE, MERDİVENLİ, KATIRALAN, UZUNBURUN MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 18.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CADDESİ, ANI SİTESİ, İZMİR, KASAPLAR, SEFA DİNÇER SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 18.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,DOĞUŞ CADDESİ,203/1,203/20,203/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ 345,349 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI,KAHRAMANDERE,YELKİ MAHALLELERİ