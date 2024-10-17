17 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 17 Ekim tarihli İstanbul hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İstanbul'da yaşayanlar ya da şehirde bulunmayı planlayanlar, hava koşullarını öğrenmek ve günlük planlarını ona göre düzenlemek istiyor. Özellikle hafta sonu planları yapanlar, açık hava etkinlikleri ya da seyahat planlayanlar için hava durumu bilgileri büyük önem taşıyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, bölgenin doğusunda ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi (40-60 km/sa) öngörülüyor. İstanbul: 17°C

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;