17 Ekim Dünya Astsubay günü mesajları: Astsubaylar günü sözleri! Dünya Astsubay günü mesajları neler?

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. 17 Ekim gününe özel paylaşımda bulunmak isteyen kullanıcılar tarafından Astsubay günü mesajları araştırılmaktadır. Arama motorlarında Dünya Astsubaylar günü sözleri sorgulatılıyor. İşte, 17 Ekim Dünya Astsubay günü mesajları!

DÜNYA ASTSUBAY GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici'nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüştür. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır.

17 EKİM DÜNYA ASTSUBAY GÜNÜ MESAJLARI!