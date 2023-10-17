17 Ekim Dünya Astsubay günü mesajları: Astsubaylar günü sözleri! Dünya Astsubay günü mesajları neler?
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Astsubay günü mesajları araştırılmaktadır. 17 Ekim Dünya Astsubay güne özel sözler merak konusu oldu. Peki, Dünya Astsubay günü mesajları neler? İşte detaylar...
17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. 17 Ekim gününe özel paylaşımda bulunmak isteyen kullanıcılar tarafından Astsubay günü mesajları araştırılmaktadır. Arama motorlarında Dünya Astsubaylar günü sözleri sorgulatılıyor. İşte, 17 Ekim Dünya Astsubay günü mesajları!
DÜNYA ASTSUBAY GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?
Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici'nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüştür. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır.
17 EKİM DÜNYA ASTSUBAY GÜNÜ MESAJLARI!
- Astsubaylarımıza minnettarız. Ülkenin güvenliği için verdikleri özveri ve sadakat için teşekkür ederiz.
- Astsubaylar, disiplinleri ve liderlikleri ile hepimize ilham kaynağı oluyor. Astsubaylar Günü kutlu olsun!
- Görevlerini layıkıyla yerine getiren astsubaylarımız, vatanseverliği simgeliyor. Sizlere selam olsun!
- Astsubaylarımız, ordumuzun güçlü omurgasıdır. Sizlere minnettarız ve Astsubaylar Gününüz kutlu olsun!
- Ordumuzun gururu, astsubaylarımıza teşekkür ederiz. Sizler olmadan güvenli bir ülke hayal bile edilemez.
- Astsubaylarımız, cesaretleri ve profesyonellikleri ile daima ilerideyiz. Astsubaylar Günü'nüz kutlu olsun!
- Astsubaylar, sadakatleri ve azimleri ile sadece ordumuzu değil, bütün milletimizi gururlandırıyor. Teşekkürler!
- Astsubaylık mesleği, fedakarlık ve cefakarlıkla özdeşleşmiştir. Astsubaylar Günü'nüz kutlu olsun!
- Astsubaylarımıza her gün minnettarız, ama bugün biraz daha fazla hatırlatmak istedik. Astsubaylar Günü kutlu olsun!
- Sizler, her zaman gözümüzün önündesiniz ve en yüksek saygıyı hak ediyorsunuz. Astsubaylar Günü'nüz kutlu olsun!