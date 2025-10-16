17 Ekim Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete'nin 17 Ekim 2025 tarihli sayısında, yasama bölümünde kabul edilen kanunlar, yürütme ve idareye dair kararlar ile yargı alanındaki düzenlemeler dikkat çekiyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları ve ilanlar da yayımlanmış durumda. Bugünün Resmi Gazete özetine ve kararların detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

RESMİ GAZETE 17 EKİM 2025 KARARLARI

17 Ekim 2025 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler, genelgeler ve atama listeleri kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlara ait duyurular, ilanlar ve mevzuat değişiklikleri de dikkat çekiyor.

YASAMA BÖLÜMÜ KARARLARI

Yasama bölümünde, TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren yeni kanunlar ve yapılan değişiklikler bulunuyor. Bu kapsamda, farklı alanlara ilişkin kanuni düzenlemeler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında vatandaşların bilgisine sunuldu.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ GELİŞMELERİ

Yürütme ve idare bölümünde; Cumhurbaşkanı kararları, bakanlık düzenlemeleri ve yönetmelik değişiklikleri yayımlandı. Kamu kurumlarına yönelik yeni uygulamalar ile idari düzenlemelere dair kararlar bugünkü sayıda yer aldı.

ATAMALAR VE GÖREVLENDİRMELER

Resmi Gazete'nin 17 Ekim 2025 tarihli sayısında, çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında yapılan atama kararları da duyuruldu. Yeni görev yerleri belirlenen kamu görevlilerine ilişkin detaylar listelendi.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı bölümünde ise mahkeme kararları, yargı organlarına dair düzenlemeler ve yargı mensuplarına ilişkin atama ve görev değişiklikleri yayımlandı.

İLANLAR VE DUYURULAR

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ayrıca kurumlara ait ihale ilanları, ticaret sicil bildirimleri ve çeşitli duyurular da yer almakta. İlgili tüm içerikler Resmi Gazete'nin PDF versiyonu üzerinden detaylı olarak görüntülenebiliyor.

