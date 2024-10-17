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17 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

17 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Ekim 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 17 Ekim 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

17 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Ekim 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Ekim 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliği

–– Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 328)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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