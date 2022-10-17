17 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
17 Ekim 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:30 FIFA Magazin
02:55 Spor Takvimi
03:00 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:00 Maç Özel
13:25 Erzurumspor FK - Bodrumspor
15:30 Maç Özel
15:55 Göztepe - Tuzlaspor
18:00 Stadyum
18:55 Sakaryaspor - Adanaspor
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum