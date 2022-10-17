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17 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

TV Haberleri

17 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

17 Ekim 2022 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 O Kız

02:45 Sanal Hayatlar

04:30 5N 1K

05:15 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Arka Sokaklar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Katakulli: Gözükaralar

22:00 Katakulli: Gözükaralar

23:45 Yargı

Kaynak: InterSinema.com / TV

Kanal D TV Haberler

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