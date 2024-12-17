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17 Aralık okullar tatil mi? Okullar bugün kar tatili mi, hangi illerde?

17 Aralık okullar tatil mi? Okullar bugün kar tatili mi, hangi illerde?
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17 Aralık okullar tatil mi? Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bazı bölgelerde, Meteoroloji soğuk hava ve buzlanmaya karşı uyarılarını sürdürüyor. Okullar bugün kar tatili mi, hangi illerde sorusu gündemde. Bugün ders işlenecek mi ve hangi illerde okullar kar tatili edildi sorularına yanıt aranıyor. Peki, bugün (17 Aralık) okullar tatil mi?

Bugün okul var mı? 16 Aralık'ta Artvin, Rize, Çorum ve Bolu'da okullar tatil edildi. Bugün okullar tatil mi ve 17 Aralık 2024 Salı günü kar tatili ilan edilen iller hangisi olduğu gündeme geliyor. Bugün ders işlenecek mi? Detaylar haberimizdedir…

17 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'de kar yağışı, don ve yoğun buzlanma nedeniyle il merkezi ile Şavşat ve Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilik, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre kar yağışının devam edeceğini, don ve aşırı buzlanma beklendiğini açıkladı.

17 Aralık okullar tatil mi? Okullar bugün kar tatili mi, hangi illerde?

Artvin dışında, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı alınan başka bir il bulunmamaktadır. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

17 Aralık okullar tatil mi? Okullar bugün kar tatili mi, hangi illerde?

Kar tatili sayesinde öğrenciler ve öğretmenler bir gün daha dinlenme fırsatı bulacak. Ancak, eğitimin kesintiye uğramaması için valilikler ve yerel yönetimlerin yaptığı duyuruların dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

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