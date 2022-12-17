17 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
17 Aralık 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Kasaba Doktoru
02:25 3'te 3
03:25 Seksenler
05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:10 Kalk Gidelim
06:35 Kalk Gidelim
08:00 Yabancı Sinema Bumblebee
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:10 Yürek Çıkmazı
13:40 Teşkilat
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması Hırvatistan - Fas
19:00 Ana Haber
20:00 Kupa Töreni 3'üncülük
20:20 Gönül Dağı
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022