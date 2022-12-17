17 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:30 Kasaba Doktoru 02:25 3'te 3 03:25 Seksenler 05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı 05:10 Kalk Gidelim 06:35 Kalk Gidelim 08:00 Yabancı Sinema Bumblebee 10:15 Hayallerinin Peşinde 11:10 Yürek Çıkmazı 13:40 Teşkilat 17:00 Ana Haber 18:00 2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması Hırvatistan - Fas 19:00 Ana Haber 20:00 Kupa Töreni 3'üncülük 20:20 Gönül Dağı Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak? — Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022 Kaynak: InterSinema.com / TV TV Haberler

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