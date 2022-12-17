17 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Dünya Kupası Özetler 02:50 Spor Toto 1. Lig Özetler 02:55 Spor Takvimi 03:00 Arjantin - Hırvatistan 04:45 Dünya Kupası Derlemeler 04:55 Spor Takvimi 05:00 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Fransa - Fas 08:45 Dünya Kupası Derlemeler 08:55 Spor Takvimi 09:00 Dünya Kupası Özetler 09:15 Spor Takvimi 09:20 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 TBMM-TV 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Haftasonu 18:55 Eyüpspor - Dyorex Boluspor 21:00 Kupa Saati 23:00 Spor Artı Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak? — Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022 Kaynak: InterSinema.com / TV Spor Trt TV Haberler

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