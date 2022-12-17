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17 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

17 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

17 Aralık 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Dünya Kupası Özetler

02:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

02:55 Spor Takvimi

03:00 Arjantin - Hırvatistan

04:45 Dünya Kupası Derlemeler

04:55 Spor Takvimi

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fransa - Fas

08:45 Dünya Kupası Derlemeler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Dünya Kupası Özetler

09:15 Spor Takvimi

09:20 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 TBMM-TV

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Eyüpspor - Dyorex Boluspor

21:00 Kupa Saati

23:00 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com / TV

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