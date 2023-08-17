Birçok il ve ilçemizde 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi. Vatandaşlar 17 Ağustos depremi hakkında bazı bilgileri merak etti. Peki, 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu, hangi illeri etkiledi? 17 Ağustos Gölcük depremi kaç saniye sürdü? İşte detaylar...

17 Ağustos depremi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu, hangi illeri etkiledi? 17 Ağustos Gölcük depremi kaç saniye sürdü? 17 Ağustos depremi nerede oldu? 17 Ağustos depreminin merkez üssü neresiydi? 17 Ağustos depremi saat kaçta, hangi gün oldu? İşte bilgiler...

17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİ NEREDE, SAAT KAÇTA OLDU?

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana gelen Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Aletsel büyüklüğü Mw=7,4 (Kandilli Rasathanesi) veya Mw=7,6 (USGS) ölçülen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.

Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerek de sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLMUŞTU?

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 03.02'de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 kilometre güneydoğusunda meydana gelmiştir.

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment büyüklüğü Mw = 7,4-7,6 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)

Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)

Moment Şiddeti = 7,4 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD)

Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)

Depremin odak derinliğinin 17 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.

Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafından tüm Türkiye çapında kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi'nin bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu'ndan alınmıştır. Buna göre maksimum ivme, kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG'dir. Her üç bileşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir. Ayrıca USGS ShakeMap Analysis'ten alınan verilere göre depremin maksimum spektral ivmesi; depremin merkezine yakın olan çoğu istasyon tarafından 1.5g seviyelerinde ölçülmüşken, en yüksek spektral ivme depremden 2.68km uzaklıkta ki OBS_11 adlı istasyon tarafından 2.06g olarak ölçülmüştür.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

İllere göre vefat sayısı:

Bolu: 270

Bursa*: 268

Eskişehir*: 86

İstanbul*: 981

Kocaeli: 9.477

Sakarya: 3.891

Yalova: 2.504

Zonguldak: 3

olmak üzere toplam 17.480 kişi ölmüştür.

*Bursa ilinde ölen kişilerin 258'i, İstanbul ilinde ölen kişilerin 527'si, Eskişehir ilinde ölenlerin 53'ü; yaralı olarak diğer bölgelerden gelmiş ve tedavi olurken bu illerde ölmüştür. Yani aslında deprem nedeniyle Bursa ilinde 10 kişi, İstanbul ilinde 454 kişi, Eskişehir ilinde 33 kişi ölmüştür.

2010 yılında yayımlanan Meclis Araştırması Raporu'nda ise can kaybı sayısı 18.373 olarak güncellenmiştir.

Aynı araştırmaya göre:

Yaralı sayısı: 48.901

Sakat kalan: 505

Yıkılan ve ağır hasarlı bina: 96.796 konut ve 15.939 iş yeri

Orta hasarlı konut: 107.315

Orta hasarlı iş yeri: 16.316

Az hasarlı konut: 113.382

Az hasarlı iş yeri: 14.657

Prefabrik talep sayısı: 43.264

Dağıtılan prefabrik sayısı: 40.786

Prefabrikte yaşayan nüfus: 147.120

Kocaeli'de 55.399,

Sakarya'da 38.131,

Bolu'da 14.296,

Düzce'de 22.822,

Yalova'da 15.946