17-18 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintileri!

Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen İmamoğlu'na bir destek ziyareti daha! 60 kişi toplanıp gittiler

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34649528

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah PAZARTÜRK sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34648567

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1219., 1220., 1221., AHMET ARİF sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34647056

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11. sk / SAADETDERE mah 3. sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645592

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2245., 2312. sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645616

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1918., 1919., 1920., 2070. sk / MEHTERÇEŞME mah 1818. sk bölgelerinde 18/01/2023 13:00:00 - 18/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2023-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34647834

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 914., 915., HALKALI sk / TEVFİKBEY mah DÜNDARLAR, HALKALI, HALKALI ÇIKMAZI, MEKTEP, SÜREYYA sk bölgelerinde 18/01/2023 00:01:00 - 18/01/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34647833

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 18/01/2023 00:01:00 - 18/01/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34649719

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK sk / İSTASYON mah MALİ MÜŞAVİRLER SİTESİ YOLU, RIFAT ILGAZ sk bölgelerinde 18/01/2023 00:15:00 - 18/01/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH ilçesinde 2023-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34650571

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ASLI, BABACAN, BİLEN, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, DR SADIK AHMET, DÜNDAR, DİLAVER, DİŞÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EFE, FİLİZ, GÜL, GÜRAY, GÜZEL, IHLAMUR, KEMAL SUNAL, KINA, KIŞLA, KULAÇ, LEVENT, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MÜMTAZ, MİNE, OYA, PANTER, SALKIM, SEDA, SEREZLİ, SERÇE, SET, TAVLA, TEKİN, TUNAY, YAKAMOZ, YASİN, ÜNER, ŞADIRVAN, ŞANLI sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.