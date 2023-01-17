17-18 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

Başkent EDAŞ elektrik kesintisi! 18 Ocak Çarşamba günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 18 Ocak Çarşamba Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören elektrik kesintisi, Çankaya elektrik kesintisi, Yenimahalle elektrik kesintisi, Mamak elektrik kesintisi ve Sincan elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi ve detaylar...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ocak Çarşamba günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Sincan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Keçiören elektrik kesintisi, Çankaya elektrik kesintisi, Yenimahalle elektrik kesintisi, Mamak elektrik kesintisi ve Sincan elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, ETLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, KİRAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.01.2023 15:49 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKTEPE, 951 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, KİRAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAMİL OCAK, FELEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARDELEN, 2040 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATA, KARLIDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, 2220 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKYERLEŞİM, 1890 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUSUZ, FATİH SULTAN MEHMET.....- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMETEVLER, 362 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PİYADE, 2022 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.01.2023 18:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTAY, 14 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ELVAN, 1955 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.01.2023 16:24 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, SADIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.01.2023 15:26 'da verilmesi planlanmaktadır.