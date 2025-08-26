Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyenlerde adeta bir rekabet duygusu uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da merak duygusunu artırıyor. Program, eğlenceli yapısıyla sadece bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler kendilerini yarışmacıların yerine koyarak her soruda düşünmeye başlıyor. Peki, 16. yüzyılda, Avrupa'da hangisini yiyen kişilerin kurt adama dönüşebileceğine inanılırdı?

16. YÜZYILDA, AVRUPA'DA HANGİSİNİ YİYEN KİŞİLERİN KURT ADAMA DÖNÜŞEBİLECEĞİNE İNANILIRDI?

A: Roka

B: Balkabağı

C: Sarımsak

D: Domates

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATINDAKİ FARKLILIKLAR

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrılarak güven ve stratejiyi ön plana çıkaran bir yarışma formatı sunuyor. Yarışmanın temel işleyişi şöyle: Daha önce hiç karşılaşmamış iki yarışmacı, stüdyoda buluşarak 1 milyon TL'lik büyük ödül için birlikte mücadele ediyor. Bilgi sorularına verdikleri doğru yanıtlar sayesinde ödül havuzunu büyütüyorlar. Her doğru cevap, kasadaki para miktarını artırıyor.

YARIŞMANIN KALBİNDE GÜVEN VAR

Programın en kritik özelliği güvene dayalı karar anlarıdır. Yarışmanın belirli noktalarında yarışmacılar, önlerinde bulunan butona basarak yarışmadan ayrılma şansına sahipler. Bu kararla, yarışmacı o ana kadar biriken ödülün tamamını tek başına alabilir. Ancak bu durumda diğer yarışmacı eli boş kalır. Yarışmacılar isterlerse, birbirlerine güvenip yarışmaya devam ederek ödülü paylaşmayı tercih edebilirler ya da butona basıp ödülü tek başlarına almaya karar verebilirler. Bu stratejik anlar, yarışmanın gerilimini zirveye taşıyor.

AİLELERİN KATILIMIYLA ARTAN DUYGUSALLIK

Yarışmacılar stüdyoya aileleriyle birlikte geliyor. Bu durum, alınan kararların sadece maddi değil, duygusal etkilerini de izleyiciye geçiriyor. Ailelerin tepkileri, yarışmanın heyecanına insani bir boyut katıyor. Yarışmada yalnızca bilgi değil; güven, strateji ve duygusal zekâ da büyük rol oynuyor.