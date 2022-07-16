16 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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16 Temmuz 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Beşiktaş-fenerbahçe
02:00 M. Başakşehir-galatasaray
03:45 Haftanın Golleri
04:00 A. Hatayspor-trabzonspor
06:00 V. Karagümrük-göztepe
07:45 Haftanın Golleri
08:00 Dg Sivasspor-kasimpaşa
09:45 Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Sezonun Golleri
11:30 Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
13:30 Haftanın Golleri
13:45 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 Antalyaspor - Beşiktaş
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Galatasaray-istanbulspor
17:30 Haftanın Golleri
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Kocaelispor-trabzonspor
19:45 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Top 100 Gol
21:00 Spor Turu
22:30 Beşiktaş - Ç. Rizespor
23:30 1 Yıldız 10 Gol
23:45 Süper Lig'in Gol Krallari