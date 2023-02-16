Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. 16 Şubat depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve depreminde kaç bina yıkıldı merak ediliyor. 16 Şubat depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve depreminde kaç bina yıkıldı gündeme geliyor. Peki, 16 Şubat depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Depreminde kaç bina yıkıldı?

16 Şubat depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve depreminde kaç bina yıkıldı merak ediliyor. 16 Şubat depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve depreminde kaç bina yıkıldı gündeme geliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. 16 Şubat depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 108 bin 68 vatandaşımız da yaralandı. 216 bin 347 afetzede ise bölgeden diğer illere tahliye edildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Depremde şu ana kadar 36 bin 187 kişi hayatını kaybederken, 108 bin 68 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depreme ilişkin yaptığı son açıklamada şunları söyledi:

"Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük depremlerden bir tanesi. Bu iki depremin toplam etki süresi yaklaşık 2 dakikalık bir zamana yayılıyor. Yer kabuğu 2 dakikalık bir süre boyunca her iki deprem sırasında çok ciddi bir şekilde sarsıldı. Bu iki depremin derinliği ortalama 8,5 ila 10 kilometre arasında değiştiriyor.

Düne kadar 3-4 metreye vardığı bilinen yer kabuğundaki yer değiştirmelerin dün sahadan gelen bilgiler ışığında 7,3 metreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı. Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz.