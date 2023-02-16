16 Şubat 2023 Kanal d Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Şubat 2023 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
03:00 Deprem Bölgesinde Gece
06:00 Deprem Bölgesinde Sabah
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:30 Gün Arası
12:30 Önce Vatan
14:00 Aşk ve Umut
15:00 Hicran
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem
21:45 Annem
23:45 Gönderilmemiş Mektuplar