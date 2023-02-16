16 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Şubat 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor
01:45 Haftanın Golleri
02:00 DG Sivasspor - A. Demirspor
03:45 Haftanın Golleri
04:00 FTA Antalyaspor -HK Ümraniyespor
06:00 İstanbulspor - Y. Kayserispor
07:45 Haftanın Golleri
08:00 M. Başakşehir - A. Konyaspor
09:45 Kasımpaşa - Antalyaspor
10:30 Kayserispor - Fenerbahçe
11:00 beIN Manşet
12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Beşiktaş - Antalyaspor
14:00 DG Sivasspor - A. Demirspor
15:45 Haftanın Golleri
16:00 FTA Antalyaspor -HK Ümraniyespor
18:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
19:45 Haftanın Golleri
20:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor
21:45 Haftanın Golleri
22:00 B. Giresunspor - Galatasaray
23:45 Haftanın Golleri