16 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Ocak 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Snooker: London Masters
02:30 Rally Raid
03:30 Tenis: ATP 250
05:00 Snooker: London Masters
06:30 Serena The Queen Of Queens
07:00 Roger's Last Dance
07:30 Tenis: Avustralya Açık
08:30 Tenis: ATP 250
09:50 Kayakla Atlama Dünya Kupası
11:35 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:15 Biatlon Dünya Kupası
17:30 Yelken: The Ocean Race
19:30 Biatlon Dünya Kupası
20:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:45 Kayakla Atlama Dünya Kupası
21:40 The Minute
21:45 Snooker: London Masters