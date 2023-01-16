16 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Trabzonspor - M. Başakşehir
03:15 A. Demirspor - Ankaragücü
05:00 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
06:00 Fta Antalyaspor-b. Giresunspor
08:00 A. Konyaspor - Beşiktaş
09:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Gamer
13:05 Maç Başlıyor
13:30 Hk Ümraniyespor - İstanbulspor
15:35 Maç Başlıyor
16:00 Kasimpaşa - V. Karagümrük
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Gaziantep Fk - Fenerbahçe
21:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio