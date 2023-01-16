16 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 16 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 Z Raporu 01:30 Trabzonspor - M. Başakşehir 03:15 A. Demirspor - Ankaragücü 05:00 Süper Lig Maç Özetleri 05:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 06:00 Fta Antalyaspor-b. Giresunspor 08:00 A. Konyaspor - Beşiktaş 09:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 Gamer 13:05 Maç Başlıyor 13:30 Hk Ümraniyespor - İstanbulspor 15:35 Maç Başlıyor 16:00 Kasimpaşa - V. Karagümrük 18:00 beIN Süper Lig 19:00 Gaziantep Fk - Fenerbahçe 21:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Trabzonspor beIN TV Haberler

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