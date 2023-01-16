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16 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Trabzonspor - M. Başakşehir

03:15 A. Demirspor - Ankaragücü

05:00 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

06:00 Fta Antalyaspor-b. Giresunspor

08:00 A. Konyaspor - Beşiktaş

09:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:05 Maç Başlıyor

13:30 Hk Ümraniyespor - İstanbulspor

15:35 Maç Başlıyor

16:00 Kasimpaşa - V. Karagümrük

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Gaziantep Fk - Fenerbahçe

21:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Trabzonspor beIN TV Haberler

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