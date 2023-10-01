16 Ocak 1995'te tedavüle çıkan 1.000.000 TL'lik banknotun arka yüzünden hangisini panaromik görüntüsü vardır.

1 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. 16 Ock 1995'te tedavüle çıkan 1.000.000 T'lik banknotun arka yüzünden hangisini panaromik görüntüsü vardır. sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 16 Ocak 1995'te tedavüle çıkan 1.000.000 T'lik banknotun arka yüzünden hangisini panaromik görüntüsü vardır sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru cevabı ne?

16 OCAK 1995'TE TEDAVÜLE ÇIKAN 1.000.000 TL'LİK BANKNOTUN ARKA YÜZÜNDEN HANGİSİNİ PANAROMİK GÖRÜNTÜSÜ VARDIR.

A. Yunus Emre Portresi

B. Kapadokya

C. Efes Antik Kenti

D. Atatürk Barajı

Doğru Cevap: Atatürk Barajı

1.000.000 TL'lik banknotun ön ve arka yüzü