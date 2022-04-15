16 Nisan Terazi dolunayı burçlara etkisi neler olacak? Astrolog Aysun Koç açıkladı! Terazi dolunayı ne zaman, SAAT KAÇTA 2022?

16 Nisan Terazi dolunayı burçlara etkisi merak ediliyor. Haberler.com stüdyosuna konuk olan Astrolog Aysun Koç, 16 Nisan Terazi Burcu Dolunayı'nda bizleri nelerin beklediğini tüm detaylarıyla anlattı. Peki, Terazi dolunayı ne zaman 2022? 16 Nisan Terazi dolunayı burçlara etkisi haberimizde...

TERAZİ DOLUNAYINE ZAMAN 2022?

Terazi dolunayı, 16 Nisan'da Terazi burcunun 26 derecesinde akşam saatlerinde 21.54 gibi gerçekleşecektir.

TERAZİ DOLUNAYI BURÇLARA ETKİSİ

00:00 Giriş

00:10 16 Nisan Terazi Dolunayı ne gibi etkiler yaratacak?

01:14 Dolunayın olumlu etkileri nelerdir?

02:35 16 Nisan Terazi Dolunayı'nın şanslı burçları

03:14 Koç Burcu

04:16 Boğa Burcu

05:04 İkizler Burcu

05:58 Yengeç Burcu

06:46 Aslan Burcu

07:35 Başak Burcu

08:16 Terazi Burcu

08:53 Akrep Burcu

09:39 Yay Burcu

10:25 Oğlak Burcu

11:27 Kova Burcu

12:18 Balık Burcu