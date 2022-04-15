16 Nisan Terazi dolunayı burçlara etkisi neler olacak? Astrolog Aysun Koç açıkladı! Terazi dolunayı ne zaman, SAAT KAÇTA 2022?
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Haberler.com stüdyosuna konuk olan Astrolog Aysun Koç, 16 Nisan Terazi Burcu Dolunayı'nda bizleri nelerin beklediğini tüm detaylarıyla anlattı. Peki, Terazi dolunayı ne zaman 2022? 16 Nisan Terazi dolunayı burçlara etkisi haberimizde...
16 Nisan Terazi dolunayı burçlara etkisi merak ediliyor. Haberler.com stüdyosuna konuk olan Astrolog Aysun Koç, 16 Nisan Terazi Burcu Dolunayı'nda bizleri nelerin beklediğini tüm detaylarıyla anlattı. Peki, Terazi dolunayı ne zaman 2022? 16 Nisan Terazi dolunayı burçlara etkisi haberimizde...
TERAZİ DOLUNAYINE ZAMAN 2022?
Terazi dolunayı, 16 Nisan'da Terazi burcunun 26 derecesinde akşam saatlerinde 21.54 gibi gerçekleşecektir.
TERAZİ DOLUNAYI BURÇLARA ETKİSİ
00:00 Giriş
00:10 16 Nisan Terazi Dolunayı ne gibi etkiler yaratacak?
01:14 Dolunayın olumlu etkileri nelerdir?
02:35 16 Nisan Terazi Dolunayı'nın şanslı burçları
03:14 Koç Burcu
04:16 Boğa Burcu
05:04 İkizler Burcu
05:58 Yengeç Burcu
06:46 Aslan Burcu
07:35 Başak Burcu
08:16 Terazi Burcu
08:53 Akrep Burcu
09:39 Yay Burcu
10:25 Oğlak Burcu
11:27 Kova Burcu
12:18 Balık Burcu