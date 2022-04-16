16 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 16 Nisan'da ne oldu? 16 Nisan ne günü? 16 Nisan'da doğan ünlüler!

16 Nisan'da doğan ünlüler! 16 Nisanda ne oldu? 16 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, 16 Nisan'da ölenler ve 16 Nisan'da doğanlar merak ediliyor. 16 Nisan yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan ne günü? 16 Nisan dünya ne günü? 16 Nisan'da kim öldü? İşte, 16 Nisan doğumlu ünlüler haberimizde...

16 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

16 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1071 - Güney İtalya'da Bizans kontrolünde olan son şehir olan Bari, Norman, Robert Guiscard tarafından ele geçirildi.

1912 - Amerikalı havacı Harriet Quimby, Manş Denizi'ni uçarak aşan ilk kadın oldu. Quimby, 3 ay sonra yaptığı gösteri sırasında uçağın yere çakılmasıyla öldü.

1917 - Bolşevik lider Lenin, sürgünde bulunduğu İsviçre'den Rusya'ya döndü ve Sosyalist Devrim'in başlatılması çağrısında bulundu.

1920 - İkinci Anzavur isyanı bastırıldı.

1925 - Tanin gazetesi süresiz kapatıldı.

1928 - Yüce Divan Cumhuriyet döneminin ilk mahkûmiyet kararını, Yavuz Zırhlısı'nın tamiratında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İhsan Eryavuz'a verdi.

1941 - II. Dünya Savaşı: 500 Alman uçağı Londra'yı bütün gece bombaladı.

1943 - Dr. Albert Hofmann, LSD'nin psychedelic (sanrı yaratan, hayal gördüren) etkilerini keşfetti.

1945 - Kızıl Ordu Berlin'e girdi ve Berlin Muharebesi başladı.

1948 - Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.

1959 - Ankara Üniversitesi'nde okuyan bir grup genç, Said-i Nursi'ye "Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri" imzasıyla Şeker Bayramı tebriği gönderdiler.

1968 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticileri Rıza Kuas ve Prof. Sadun Aren hakkında, "Akdeniz Ülkeleri İlerici ve Anti Emperyalist Partiler Konferansı"na katıldıkları için soruşturma açıldı.

1971 - Türkiye İşçi Partisi yönetimine "Kürtçülük" iddiasıyla dava açıldı.

1972 - İnsanoğlunun 5. Ay yolculuğu 'Apollo 16' uzay aracı ile başladı.

1973 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) davası başladı. 256 sanıktan 10'u için idam istendi.

1974 - Eski Demokrat Partililere siyasal hakları geri verildi.

1975 - Başkent Phnom Penh'in düşüşüyle, Kamboçya Kızıl Kmerler'in kontrolüne girdi.

1982 - Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı.

1984 - Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, "Çıplak denize girmek isteyen turist Türkiye'ye gelmesin" dedi.

1984 - Orhan Pamuk, "Sessiz Ev" adlı eseriyle Madaralı Roman Ödülü'nü aldı.

1988 - FKÖ İkinci Komutanı Ebu-Cihad, İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

1995 - Güney Afrika Cumhuriyeti ağır insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye silah ambargosu koydu. Ambargo, 16 Nisan 1997'de kaldırıldı.

1996 - Emir Hattab komutasındaki 50 kişilik Çeçen grubu 223 Rus askerini öldürdü ve 50 araçlık konvoyu imha etti. Bu olay tarihte Şatoy Pususu olarak bilinir.

1999 - Harvard Üniversitesi, Tansu Çiller'e fahri doktorluk verilmediğini açıkladı.

2001 - Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı zanlılarından olduğu belirtilen Mehmet Fidancı, İstanbul'da yakalandı.

2007 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia Teknik Üniversitesi'nde Cho Seung-Hui adlı öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, kendisi de dahil 33 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.

2017 - Türkiye'de yönetim biçimini, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak değiştirmek için halk oylaması yapıldı.

16 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

16 Nisan'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1619 - Jan van Riebeeck, Hollandalı doktor, tüccarı ve Cape Kolonisi'nin kurucusu ve ilk yöneticisi (ö. 1677)

1821 - Ford Madox Brown, İngiliz ressam (ö. 1893)

1825 - Jacob Brønnum Scavenius Estrup, Danimarkalı bir politikacıydı (ö. 1913)

1844 - Anatole France, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1924)

1861 - Fridtjof Nansen, Norveçli gezgin, bilim adamı, diplomat ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1930)

1865 - Mehmet Esat Işık, Türk askeri hekim (ö. 1936)

1867 - Wilbur Wright, ilk motorlu uçağı yapan Amerikalı ünlü Wright Kardeşler'den (ö. 1912)

1871 - John Millington Synge, İrlandalı oyun yazarı, şair ve folklor kolleksiyoncusu (ö. 1909)

1885 - Arnold Petersen, Amerika Sosyalist İşçi Partisi Ulusal Sekreteri (ö. 1976)

1886 - Ernst Thaelmann, Alman siyasetçi ve Almanya Komünist Partisi önderi (ö. 1944)

1889 - Charlie Chaplin, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu ve yazar (ö. 1977)

1896 - Tristan Tzara, Rumen asıllı Fransız şair ve yazar (ö. 1963)

1916 - Behçet Necatigil, Türk şair ve yazar (ö. 1979)

1919 - Merce Cunningham, Amerikalı koreograf ve dansçı (ö. 2009)

1919 - Nilla Pizzi, İtalyan şarkıcı (ö. 2011)

1921 - Peter Ustinov, İngiliz oyuncu, yönetmen, yazar ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2004)

1922 - Afif Yesari, Türk yazar (ö. 1989)

1922 - Kingsley Amis, İngiliz yazar (ö. 1995)

1922 - Leo Tindemans, Belçika Başbakanı (ö. 2014)

1924 - Henry Mancini, Amerikalı besteci ve aranjör (ö. 1994)

1925 - Sabri Altınel, Türk şair (ö. 1985)

1927 - XVI. Benedictus, Papa

1933 - Erol Günaydın, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2012)

1936 - Ayla Arslancan, Türk oyuncu (ö. 2015)

1936 - Şaban Bayramoviç, Sırp müzisyen (ö. 2008)

1939 - Dusty Springfield, İngiliz pop müzik şarkıcısı (ö. 1999)

1940 - II. Margrethe, Danimarka kraliçesidir

1942 - Frank Williams, İngiliz Formula 1 yarış takımının kurucusu ve patronu (ö. 2021)

1946 - Margot Adler, Amerikalı yazar, gazeteci, radyocu ve yayıncı (ö. 2014)

1947 - Kerim Abdülcabbar, Amerikalı basketbolcu

1947 - Erol Evgin, Türk şarkıcı, besteci ve oyuncu

1947 - Gerry Rafferty, İskoç besteci ve şarkıcı (ö. 2011)

1949 - Şükrü Karatepe, Türk hukukçu ve akademisyen

1950 - David Graf, Amerikalı oyuncudur (ö. 2001)

1952 - Yve-Alain Bois, Cezayirli tarihçi, modern sanat eleştirmeni ve akademisyen

1954 - Ellen Barkin, Emmy ödüllü, Altın Küre'ye aday gösterilmiş Amerikalı oyuncudur

1955 - Henri, 7 Ekim 2000'den beri hüküm süren Lüksemburg Büyük Dükü

1956 - Necla Nazır, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı

1960 - Rafael Benítez, İspanyol teknik direktör

1960 - Pierre Littbarski, Alman eski millî futbolcu ve teknik direktördür

1964 - David Kohan, Amerikalı bir televizyon yapımcısı ve yazarıdır

1965 - Jon Cryer, Amerikalı oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı

1965 - Martin Lawrence, Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı

1968 - Vickie Guerrero, Amerikalı eski profesyonel güreş menajeri ve nadir güreşen eski profesyonel güreşçidir

1968 - Barbara Sarafian, Belçikalı oyuncu

1971 - Emre Tilev, Türk spor spikeri

1971 - Selena, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö 1995)

1972 - Conchita Martínez, İspanyol profesyonel tenis oyuncusudur

1973 - Akon, Senegal asıllı Amerikalı Hip-Hop, R&B ve Soul müzik sanatçısı

1974 - Toygar Işıklı, Türk müzisyen ve besteci

1976 - Lukas Haas, Amerikalı aktör

1977 - Ceyda Düvenci, Türk oyuncu

1977 - Fredrik Ljungberg, İsveçli futbolcu

1979 - Christijan Albers, Hollanda'lı Formula 1 pilotudur

1982 - Gina Carano, Amerikalı oyuncu, televizyon sunucusu

1982 - Boris Diaw, Fransız basketbol oyuncusu

1982 - Robert Popov, Makedon futbolcu

1983 - Marié Digby, Amerikan pop müzik şarkıcısı

1984 - Claire Foy, bir İngiliz aktris

1984 - Pawel Kieszek, Polonyalı futbolcudur

1984 - Mourad Meghni, Cezayirli futbolcu

1984 - Kerron Stewart, Jamaikalı atlet

1985 - Luol Deng, Güney Sudan asıllı Britanyalı profesyonel basketbolcudur

1985 - Benjamín Rojas, Arjantinli oyuncu

1985 - Taye Taïwo, Nijeryalı futbolcudur

1986 - Shinji Okazaki, Japon millî futbolcudur

1986 - Epke Zonderland, Hollandalı jimnastikçi

1987 - Cenk Akyol, Türk basketbolcu

1987 - Aaron Lennon, İngiliz futbolcu

1990 - Reggie Jackson, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Vangelis Mantzaris, Yunan basketbolcu

1993 - Mirai Nagasu, Amerikan buz patenci

1993 - Chance the Rapper, Amerikalı hip hop sanatçısıdır

1994 - Onur Bulut, Türk-Alman futbolcu

1996 - Anya Taylor-Joy, ABD doğumlu Arjantinli-İngiliz sinema ve dizi oyuncusu

2002 - Sadie Sink, Amerikan aktris

16 NİSAN'DA VEFAT EDENLER

16 Nisan'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

69 - Otho, Roma İmparatoru (d. 32)

1090 - Sikelgaita, Lombard prenses (d. 1040)

1686 - Jean de Coligny-Saligny, Fransız bir soylu ve ordu komutanı (d. 1617)

1788 - Georges-Louis Leclerc, Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yazarı (d. 1707)

1828 - Francisco Goya, İspanyol ressam (d. 1746)

1846 - Domenico Dragonetti, İtalyan besteci (d. 1763)

1850 - Marie Tussaud, Madame Tussauds balmumu heykel müzesinin kurucusu (d. 1761)

1879 - Bernadette Soubirous, Roma Katolik Kilisesi azizi (d. 1844)

1888 - Zygmunt Florenty Wróblewski, Polonyalı kimyager ve fizikçi (d. 1845)

1838 - George William Hill, Amerikalı Astronom ve Matematikçi (d. 1838)

1930 - José Carlos Mariátegui, Perulu siyasal önder ve yazar (Marksist tarihsel maddeciliği Peru'nun toplumsal çözümlemesine uygulayan ilk aydın) (d. 1895)

1938 - Steve Bloomer, İngiliz millî futbolcu (d. 1874)

1947 - Rudolf Höß, Nazi Almanyası'nda asker ve Auschwitz Toplama Kampı'nın Komutanı (d. 1900)

1958 - Rosalind Franklin, İngiliz biyofizikçi ve kristallografçısı (d. 1920)

1958 - Archibald Cochrane, İskoç siyasetçi ve deniz subayı (d. 1885)

1968 - Edna Ferber, Amerikalı yazar (d. 1885)

1972 - Yasunari Kavabata, Japon romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1888)

1989 - Hakkı Yeten, Türk futbolcu, teknik direktör ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 18. Başkanı (d. 1910)

1991 - David Lean, İngiliz yönetmen (d. 1908)

1992 - Sinan Kukul, Türk devrimci (d. 1956)

1994 - Ralph Ellison, Afrikalı-Amerikalı yazar (d. 1913)

1995 - İkbal Mesih, Pakistanlı çocuk işçi (gelişmekte olan ülkelerde çocuk emeği istismarı sembolü olan) (d. 1982)

1997 - Roland Topor, Fransız oyun yazarı (d. 1938)

2002 - Robert Urich, Amerikalı aktör (d. 1946)

2005 - Kay Walsh, İngiliz oyuncu ve dansçı (d. 1911)

2008 - Edward Lorenz, Amerikan matematikçi ve meteorolog (d. 1917)

2010 - Rasim Deliç, Boşnak asker (d. 1949)

2010 - Carlos Franqui, Kübalı yazar, şair, gazeteci, devrimci ve siyasetçi (d. 1921)

2015 - İdris Bamus, Faslı futbolcu(d. 1942)

2016 - Jeanette Bonnier, İsveçli gazeteci, yazar ve medya yöneticisi (d. 1934)

2016 - Louis Pilot, Lüksemburglu millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)

2017 - Giandomenico Boncompagni, İtalyan radyo ve TV sunucusu, yönetmen, senarist ve söz yazarı (d. 1932)

2018 - Harry Laverne Anderson, Amerikalı oyuncu ve sihibaz (d. 1952)

2018 - Choi Eun-hee, Koreli oyuncu (d. 1926)

2018 - Pamela Catherine Gidley, Amerikalı oyuncu (d. 1965)

2018 - Harold Everett Greer, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1936)

2018 - Ivan Mauger, Yeni Zelandalı motosiklet yarışçısıdır (d. 1939)

2018 - Katharina Reiss, Alman çevirmen ve çeviribilimci (d. 1923)

2019 - Hansjörg Auer, Avusturyalı dağcı ve kaya tırmanıcısı (d. 1984)

2019 - Jörg Demus, Avusturyalı besteci ve piyanist (d. 1928)

2019 - Ahmed İktidari, İranlı eğitimci, hukukçu, yazar, tarihçi ve coğrafyacı (d. 1925)

2019 - David Lama, Avusturyalı dağcı ve serbest kaya tırmanıcısı (d. 1990)

2019 - Fay McKenzie, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1918)

2019 - Yaşar Özel, Türk ses sanatçısı (d. 1934)

2019 - Jess Roskelley, Amerikalı dağcıdır (d. 1982)

2020 - Daniel Bevilacqua, sahne adıyla Christophe, Fransız şarkıcı, söz yazarı, klavyeci ve müzik yapımcısı (d. 1945)

2020 - Gene Deitch, Amerikalı ressam, animatör ve film yönetmeni (d. 1924)

2020 - Francesco Di Carlo, İtalyan mafya üyesi (d. 1941)

2020 - Howard Finkel, Amerikalı profesyonel güreş ring spikeri (d. 1950)

2020 - Santiago Lanzuela Marina, İspanyol siyasetçi (d. 1948)

2020 - Henry Miller, Amerikalı avukat ve hukukçu (d. 1931)

2020 - Danièle Hoffman-Rispal, Fransız siyasetçi (d. 1951)

2020 - Luis Sepulveda, Şilili yazar (d. 1949)

2021 - Heinze Bakker, Hollandalı spor gazetecisi ve muhabiri (d. 1942)

2021 - Nader Dastneshan, İranlı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1960)

2021 - Ludmila Guzun, Moldovalı kadın siyasetçi (d. 1961)

2021 - Helen McCrory, İngiliz oyuncu (d. 1968)

2021 - Éric Raoult, Fransız siyasetçi, eski bakan (d. 1955)

2021 - Yessengaly Abdijapbarovich Raushanov, bir Kazak şairidir (d. 1957)

2021 - Felix Silla, İtalya doğumlu Amerikalı eski aktör ve dublör (d. 1937)

2021 - Mari Törocsik, Macar oyuncu (d. 1935)

16 NİSAN NE GÜNÜ?