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16 Nisan 2023 Star Yayın Akışı

16 Nisan 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Nisan 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

07:00 Söz

08:00 Yüz Yıllık Mucize

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Ömer

Kaynak: InterSinema.com / TV

Ömer Star TV Haberler

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