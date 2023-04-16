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16 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı

16 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Nisan 2023 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:45 Tetikçinin Oğlu

03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:00 Tetikçinin Oğlu

06:30 Yasak Elma

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Benden Söylemesi

13:00 Adım Farah

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

Kaynak: InterSinema.com / TV

Tetikçinin Oğlu Fox TV Haberler

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