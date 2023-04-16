16 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
16 Nisan 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Pele: Long Live The King
01:00 Roger's Last Dance
01:30 Serena: The Queen Of Queens
02:00 The Power Of Sport
02:30 Seventh Heaven
03:30 Bisiklet: Sicilya Turu
05:00 Dünya Snooker Şampiyonası
07:00 Bisiklet: Sicilya Turu
08:30 Bol D'or
10:30 Dünya Snooker Şampiyonası
12:00 Seventh Heaven
13:00 Dünya Snooker Şampiyonası
16:00 Bisiklet: Fleche-brabanconne
17:25 Dünya Snooker Şampiyonası
20:30 Dünya Snooker Şampiyonası
22:00 Dünya Snooker Şampiyonası