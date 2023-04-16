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16 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

16 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Nisan 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Pele: Long Live The King

01:00 Roger's Last Dance

01:30 Serena: The Queen Of Queens

02:00 The Power Of Sport

02:30 Seventh Heaven

03:30 Bisiklet: Sicilya Turu

05:00 Dünya Snooker Şampiyonası

07:00 Bisiklet: Sicilya Turu

08:30 Bol D'or

10:30 Dünya Snooker Şampiyonası

12:00 Seventh Heaven

13:00 Dünya Snooker Şampiyonası

16:00 Bisiklet: Fleche-brabanconne

17:25 Dünya Snooker Şampiyonası

20:30 Dünya Snooker Şampiyonası

22:00 Dünya Snooker Şampiyonası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport Sicilya Pele TV Haberler

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