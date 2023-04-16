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16 Nisan 2023 Atv Yayın Akışı

16 Nisan 2023 Atv Yayın Akışı

TV Haberleri

16 Nisan 2023 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Ateş Kuşları

02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Senin Hikayen

11:30 Dizi TV

12:20 Ateş Kuşları

15:40 Kardeşlerim

18:45 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kaynak: InterSinema.com / TV

Nihat Hatipoğlu Ateş Kuşları Dizi Atv TV Haberler

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