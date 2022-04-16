16 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kasaba Doktoru

01:45 Kara Tahta

03:00 Sahur Bereketi

05:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:00 Ramazan Günlüğü

06:30 Kalk Gidelim

09:45 Kuşlarla Yolculuk

10:15 Kasaba Doktoru

13:05 Kara Tahta

16:15 Ramazan Günlüğü

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:05 Gönül Dağı