16 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı - Haberler

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16 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
16 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı

16 Nisan 2022 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:45 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:45 Şevkat Yerimdar

06:00 Zümrüdüanka

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:15 Evlilik Hakkında Her Şey

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Naz Evi

22:30 Sosyetik Gelin

16 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı

InterSinema.com / TV

Fox, TV, Haberler

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