16 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı
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16 Nisan 2022 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Judo Show
01:00 Snooker: Turkish Masters
02:30 Türkiye Bisiklet Turu
03:15 Bisiklet: Sicilya Turu
04:00 Snooker: Turkish Masters
06:00 Türkiye Bisiklet Turu
07:00 Bisiklet: Sicilya Turu
08:00 Snooker: Turkish Masters
09:30 Türkiye Bisiklet Turu
10:15 Bisiklet: Sicilya Turu
11:00 Snooker: Turkish Masters
12:00 Türkiye Bisiklet Turu
13:00 Türkiye Bisiklet Turu
14:50 Bisiklet: Sicilya Turu
16:30 Türkiye Bisiklet Turu
17:30 Bisiklet: Sicilya Turu
18:30 Haberler
18:35 Snooker Dünya Şampiyonası
20:30 Haberler
20:35 Triatlon
22:00 Türkiye Bisiklet Turu
23:30 Bisiklet: Sicilya Turu